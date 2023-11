Kantonsspital Aarau: Neuer CEO Lüscher will Löhne der Ärzte kürzen

Derzeit befindet sich das Unternehmen mit knapp 5000 Angestellten in einer Sanierungs- und Restrukturierungsphase.

Das Kantonsspital Aarau (KSA) durchlebt in den letzten Jahren unsichere Zeiten: Nach nur eineinhalb Jahren im Amt musste Anton Schmid am 8. November seinen Posten als CEO des Spitals verlassen. Wie der Verwaltungsratspräsident Daniel Lüscher gegenüber der «Aargauer Zeitung» sagt, habe es kein Zerwürfnis gegeben – das KSA stehe aber in der Entwicklung nicht dort, wo man eigentlich sein wolle.