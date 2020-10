Am Donnerstag liess sich Manuela A. auf Corona testen. Am Dienstag erhielt sie die Nachricht: «Wir haben Ihren Test verloren.» Das Spital entschuldigt sich, schiebt die Schuld aber ab.

Am Donnerstag vor einer Woche musste sich Manuela A.* einem Corona-Test unterziehen. Sie wandte sich an das Kantonsspital Schaffhausen und rechnete damit, innerhalb von 48 einen Bescheid zu bekommen. «Als ich am Samstag immer noch nichts gehört hatte, rief ich beim Spital an, die Hotline war zu dieser Zeit aber nicht besetzt.» Also versuchte A. es am Sonntag erneut: «Dann sagte man mir, dass im System noch keine Informationen vorlägen. Weshalb, konnte man mir nicht sagen.»

Test sind «nicht mehr auffindbar»

Als rief A. am Montag erneut an – noch immer wusste man im Spital nicht, wo ihr Test abgeblieben ist. Erst am Dienstag, fünf Tage nach dem Test, erhielt A. ein E-Mail vom kantonalen Abklärungszentrum (KAZ): «Unglücklicherweise ist der Test im Labor auf unerklärte Weise nicht mehr auffindbar», hiess es darin. «Ich musste also am selben Tag noch einmal ins Spital gehen, um einen neuen Test zu machen», ärgert sich A.

Lisa Dätwyler, Kommunikationsverantwortliche des Kantonsspitals Schaffhausen, bestätigt den Vorfall: «Ein Paket mit 20 Proben, die am vergangenen Donnerstag im Kantonalen Corona-Abklärungszentrum in Schaffhausen entnommen worden waren, wurde per Kurier an ein externes Labor verschickt. Das Paket ist aus uns unbekannten Gründen nicht im Labor angekommen», sagt sie.

Spital musste mehr Personal aufbieten

Als das bemerkt worden sei, habe man die betroffenen Patienten unverzüglich telefonisch informiert und zusätzliches Personal aufgeboten, um einen neuen Abstrich durchzuführen. «Die Situation ist unglücklich und ärgerlich, sowohl für die betroffenen Personen als auch für die Betreiber des Corona-Abklärungszentrums», sagt Dätwyler. Die entstandenen Unannehmlichkeiten täten dem Spital leid.

Offen bleibt, wie genau die Test verloren gehen konnten. Welcher Kurier die Lieferung hätte ins Labor bringen sollen, will Dätwyler nicht verraten. Auch über die Frage, ob das öfter passiere, schweigt sich das Kantonsspital aus.

Immerhin: Am Donnerstag, eine Woche nach dem ersten Test, erhielt A. ihr Resultat dann doch noch: Es war negativ.

*Name der Redaktion bekannt