Luzern: Kantonsspital teilt Frau (75) Horror-Diagnose via App mit

Eine Vorreiterrolle in der Schweiz hat das Luzerner Kantonsspital mit dem Patientenportal «Mein Luks» übernommen. Einblick in eines der Dokumente auf dem Patientenportal.

Arzt Beat Sonderegger zeigt die App «Mein Luks» in einem Gespräch auf seinem Handy. Nun gab es bei einzelnen Patientinnen Probleme: Es wurden heikle Diagnosen an Patienten verschickt, die noch nicht persönlich besprochen wurden.

Nach einer Magnetresonanztomografie (MRI) erhielt eine Frau (75) über die App «Mein Luks» den Befundbericht, in dem zu lesen war, dass «dringender Verdacht auf demenzielle Entwicklung» besteht. Die App des Luzerner Kantonsspitals (Luks) steht Patientinnen und Patienten freiwillig zur Verfügung. Unter dem Stichwort «Befund» folgten Begriffe, die für Laien unverständlich sind und alleine zur Erklärung das Gespräch mit einem Arzt benötigen. Die Familie der Betroffenen verstand allerdings etwa den Begriff «Hirnvolumenminderung». Weil aber das Gespräch mit dem Arzt erst sieben Wochen später erfolgte, blieb die Familie in dieser Zeit hilflos und entsetzt zurück, berichtet die «Luzerner Zeitung» (Bezahlartikel).

Begriffe googeln macht alles noch schlimmer

«In dieser Zeit haben wir uns grosse Sorgen gemacht. Manche von uns haben nach den Begriffen gegoogelt, was alles noch schlimmer gemacht hat», sagt eine Verwandte der Frau zum Blatt. Die Verwandte sagte weiter, dass es gar nicht geht, wenn heikle Diagnosen unkommentiert über die App verschickt werden. Eine andere Frau, die vor Jahren an Krebs erkrankt war, sah nach ihrer Drei-Monats-Kontrolle, dass ihre Werte rot eingefärbt waren. Alleine diese Tatsache lässt nichts Gutes vermuten und sie musste noch lesen, dass sie sich in zwei Wochen beim Hausarzt untersuchen lassen soll. Im Nachhinein stellte sich dieser Eintrag allerdings als harmlos heraus. Nachvollziehbar dürfte aber sein, dass die Betroffene in der ungewissen Zeit einem unnötigen Stresspegel ausgesetzt war.