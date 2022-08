Berner Oberland: Kanu kentert auf Thunersee – Passagiere von Linienschiff eilen zu Hilfe

Die Passagiere eines Linienschiffs sind am Sonntagabend Personen in Seenot zu Hilfe geeilt.

Wie ein News-Scout berichtet, ist am Wochenende ein Kanu auf dem Thunersee in Not geraten. Die Passagiere eines BLS-Linienschiffs eilten den Kanufahrenden zu Hilfe und haben diese mit Leitern an Bord geholt.