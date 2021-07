Zürich - Polizei und Rega suchen mit Helis nach Kanufahrer auf der Limmat

Auf der Zürcher Limmat geriet ein Kanufahrer in Not. Er wird zurzeit mit Helikoptern der Rega und der Polizei gesucht.

Am 23. Juli 2021 gegen 17.30 Uhr suchen mehrere Polizistinnen und Polizisten sowie je ein Helikopter der Rega und der Polizei nach einem Kanufahrer, der zuvor in der Limmat bei der Rudolf-Brun-Brücke in Not geraten war. 20min/News-Scout

Am Freitagnachmittag ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass ein Kanufahrer in der Limmat in Not geraten sei. Zurzeit suchen mehrere Polizistinnen und Polizisten sowie je ein Helikopter der Rega und der Polizei nach dem Kanufahrer.

Kurz vor 16.20 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung, dass sich ein Kanufahrer auf der Limmat, Höhe Rudolf-Brun-Brücke in einer Notsituation befinde. Mehrere Passanten meldeten, dass sich die Person nicht mehr über Wasser halten konnte und untergetaucht sei. Unverzüglich wurden mehrere Polizeipatrouillen an die Limmat geschickt, um den in Not geratenen Mann zu retten.

Zur Unterstützung wurden ebenfalls ein Helikopter der Rega und ein Polizeihelikopter aufgeboten. Die Suchaktion ist immer noch am Laufen. Einsatzkräfte von Schutz und Rettung stehen ebenfalls bereit.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal dringend auf die Gefahr der Limmat hin. Das Schwimmen, Baden und Befahren der Limmat ist nach wie vor verboten und ist lebensgefährlich.

1 / 3 Ein News-Scout meldete, dass ein Helikopter der Polizei über die Limmat kreise. 20min/News-Scout Kurz danach meldete die Stadtpolizei Zürich, dass nach einem vermissten Kanufahrer gesucht werde. 20min/News-Scout Die Suchaktion dauert schon mehrere Stunden. 20min/News-Scout

Schwimmer musste Anfang Juli mit Helikopter gerettet werden

Erst Anfang Juli war aus der Limmat ein 69-jähriger Mann unterhalb des Wehrs beim Dynamo in Zürich aus dem Wasser gerettet worden. Der Schwimmer hatte sich an einem Baum in der Limmat festgeklammert und durch Winken auf sich aufmerksam gemacht.

Weil die Rettung aufgrund starker Strömung mit einem Boot nicht möglich war, wurde eine Windenrettung mit einem Rega-Helikopter sowie einem Rettungsspezialisten der Alpinen Rettung Schweiz durchgeführt. Ein Rettungshelikopter konnte schliesslich den 69-jährigen Mann an der Seilwinde aus seiner misslichen Lage befreien und am Ufer in die Obhut der ausgerückten Rettungssanitäter und eines Notarztteams übergeben.

