Das emotionale Video des Hologramms teilte Kim in einem Instagram-Post.

«Das aufmerksamste Geschenk, welches ich in meinem ganzen Leben je bekommen habe. Eine ganz besondere Überraschung aus dem Himmel», schreibt Kim Kardashian diese Woche zu einem Video, das sie auf Instagram postete. Darin zu sehen: Ihr vor 17 Jahren verstorbener Vater Robert Kardashian – als Hologramm.

Ihr Ehemann Kanye West (43) hat das Unmögliche möglich gemacht und das Hologramm seines Schwiegervaters, den er selbst nie kennengelernt hat, anfertigen lassen. Das knapp zweieinhalbminütige Video, in dem das virtuelle Abbild von Robert Kardashian sogar spricht, war ein Geschenkt für Kim zu ihrem 40. Geburtstag. «Danke Kanye für diese Erinnerung, die mich ein Leben lang begleiten wird», so Kim in ihrem Insta-Post.