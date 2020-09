Am Mittwochabend hatte Kanye West (43) mal wieder einen seiner berüchtigten Twitter-Anfälle. Über mehrere Stunden lang twitterte sich der US-Rapper und Modedesigner in Rage – bis seine Schimpftirade schliesslich darin gipfelte, dass er auf einen Grammy urinierte und davon ein Video postete.

Den goldenen Award legte er für den 8-Sekunden-Clip extra in die WC-Schüssel. Dazu schrieb er: «Glaubt mir, ich werde nicht aufhören.» Anschliessend betitelte er sich selbst als «Baby Putin».

Worüber sich der 21-fache Grammy-Gewinner derart echauffierte? Die Musikindustrie, insbesondere die Major Labels Universal und Sony. Kanye kritisiert die unfairen Plattenverträge und ist der Meinung, dass Künstlerinnen und Künstler keine Rechte an ihrer eigenen Musik besitzen würden.

Er weigert sich, Songs zu veröffentlichen

Vor dem Pinkel-Vorfall hatte er den beiden Labels in mehreren Tweets den Kampf angesagt und verkündet, dass er die Rechte an seiner Musik zurückerlangen will – ansonsten veröffentliche er keine neuen Songs mehr.