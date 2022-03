Ausfällige Kommentare : Kanye West 24 Stunden lang bei Instagram gesperrt

Nachdem er wegen des Endes seiner Ehe mit Kim Kardashian wiederholt ausfällig geworden ist, ist US-Rapper Kanye West für 24 Stunden von der Nutzung des Onlinedienstes Instagram ausgeschlossen worden.

Beleidigungen gegen den Talkshow-Moderator Trevor Noah

Was Kim Kardashian durchmache, werfe ein Schlaglicht darauf, was viele Frauen durchmachen, wenn sie beschliessen, (ihren Partner) zu verlassen, soll Trevor Noah gesagt haben.

Bei den nun von Instagram gelöschten Inhalten in Wests Nutzerkonto handelt es sich laut US-Medien um Beleidigungen gegen den Talkshow-Moderator Trevor Noah. Dieser hatte gesagt, West werde «immer kriegerischer in der Art und Weise, wie er versucht, Kim zurückzubekommen». So gebe es einen kleinen Animationsfilm von dem Rapper, in dem dieser Davidsons abgetrennten Kopf in der Hand hält.