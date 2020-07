«Bipolare Episode»

Kanye West hat sich in Privat-Bunker auf seinem Anwesen verschanzt

Nach seiner aufsehenerregenden Wahlkampfrede überschlagen sich die Ereignisse bei Kanye West. Aktuell hat sich der Rapper in einem Bunker verschanzt.

Bei einer Wahlkampfrede im US-Bundesstaat South Carolina schockte der US-Rapper Kanye West am Sonntag gleich mit mehreren Aussagen. Er habe fast seine Tochter getötet, er wolle jedem Amerikaner mit einem Baby eine Million Dollar geben, und er wolle Marihuana legalisieren und gratis verfügbar machen. Mitten in der Rede, bei der er eine kugelsichere Weste trug, brach der Star vor versammelter Presse in Tränen aus.