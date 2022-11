Kim Kardashian bekommt 200’000 Dollar pro Monat

Einigung erzielt : Kanye West muss Kim Kardashian 200’000 Dollar pro Monat zahlen

In fast allerletzter Minute haben Kim Kardashian und Kanye West einen Prozess abgewendet. Obwohl die Scheidung bereits rechtskräftig ist, haben sie sich erst jetzt einigen können, was mit den Kindern passiert.

Getty Images for The Met Museum

Kim Kardashian und der als Kanye West bekannte Rapper Ye haben eine Scheidungsvereinbarung erzielt und damit einen für Dezember angesetzten Prozess abgewendet. Dies geht aus Unterlagen hervor, die am Dienstag bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht wurden. Darin baten das einstige Paar und deren Anwälte um Billigung der von ihnen vereinbarten Bedingungen. So soll der an psychischen Problemen leidende Kanye seiner Ex-Frau demnach monatlich 200’000 Dollar (rund 190’000 Franken) Unterhalt für die Kinder zahlen – keiner wird dem jeweils anderen Ehegattenunterhalt schuldig sein.