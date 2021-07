Kanye West performt auf den Knien einen emotionalen Song für Kim Kardashian

Paras Griffin/Getty Images via AFP

Etwas dramatischer wurde es, als der Song über seine zerbrochene Ehe mit Kim Kardashian vorgestellt wurde. Der Rapper fiel in die Knie, während Zeilen wie «Ich verliere meine Familie» oder «Sie schreit mich an, ‹Papa wie konntest du uns verlassen?›» zu hören waren.

Medienberichten zufolge ist der Rapper noch immer im Stadion und arbeitet dort an seinem zehnten Studioalbum.

Obwohl die Platte schon am Freitag hätte erscheinen sollen, wurde der Release nun erneut nach hinten verschoben.

In einem Song über seine Scheidung von Kim Kardashian war er zudem den Tränen nahe.

Am Donnerstagabend hat Kanye West im Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta sein noch nicht erschienenes Album «Donda», benannt nach seiner verstorbenen Mutter, vorgestellt. Zwei Stunden zu spät erschien er in einem komplett roten Pufferjacken-Outfit und einem über den Kopf gezogenen Strumpf auf der riesigen Spielfläche der Sportarena.