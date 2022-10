Kanye West platzt bei Sketchers ins Büro: Rauswurf

Erneuter Fauxpas : Kanye West platzt in Skechers-Zentrale – Mitarbeiter werfen ihn raus

Der ehemals als Kanye West bekannte Rapper Ye ist am Mittwoch aus dem Hauptsitz des Sportbekleidungsherstellers Skechers geworfen worden. Ye sei «unangemeldet und ohne Einladung» in der Skechers-Zentrale in Manhattan Beach erschienen und von zwei Mitarbeitern mit seiner Begleitung hinaus eskortiert worden, weil er unautorisiert gefilmt habe, teilte das Unternehmen mit. Skechers habe nicht die Absicht, mit Ye zusammenzuarbeiten.