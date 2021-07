Vor Album-Release postet Kanye West nach über zwei Jahren wieder auf Instagram

In düsterer Aufmache meldet sich Kanye West nach über zwei Jahren Funkstille auf Instagram zurück und kündigt sein zehntes Studioalbum an.

Im einminütigen Werbespot für Beats by Dre, der Dienstagabend am NBA-Finale erstmals gezeigt wurde, ist jedoch nicht Kanye selbst, sondern die US-amerikanische Sprinterin Sha’Carri Richardson (21) in Zeitlupe auf einer Laufbahn zu sehen. Unten wird klein eingeblendet, dass es am Donnerstagabend auf Apple Music einen Livestream zum kommenden zehnten Studioalbum des Rappers geben wird.

Angeblicher Seitenhieb gegen Kim Kardashian

Im Vorfeld hat Ye bereits eine private Album-Party in Las Vegas veranstaltet. Nachdem er den Song «Welcome To My Life» präsentiert hatte, soll er laut «The Sun» für zwei Minuten in Tränen ausgebrochen sein. So reflektiert er darin angeblich seine Ehe mit Ex-Frau Kim Kardashian (40).