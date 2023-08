Kanye West soll die Outfits von Bianca Censori kontrollieren

Durch die Ehe mit Kanye West hat sich Bianca Censori modisch neu erfunden. Das Paar ist seit Anfang Jahr verheiratet. Auch Ex Kim Kardashian liess sich in ihrem Style vom Rapper beeinflussen. Kontrolliert er etwa seine Partnerinnen?

Kim Kardashian trug während ihrer Ehe mit West oft die Kreationen seines Labels «Yeezy». Kanye wurde dafür gefeiert, den Stil der Unternehmerin revolutioniert zu haben. In der aktuellen Staffel ihrer Reality-Show «Keeping Up With The Kardashians» äussert sich die 42-Jährige kritisch darüber. So fühlte sie sich verloren nach der Trennung und musste zuerst wieder lernen, welcher Stil ihr persönlich gefalle. Sie traute ihrem eigenen Modesinn nicht mehr und kämpfte mit Selbstzweifeln.