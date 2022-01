Augenzeugen filmten - Kanye West soll einen Fan geschlagen haben

Kanye West wird beschuldigt, einen jungen Mann geschlagen zu haben. Der Vorfall, der von Augenzeugen gefilmt wurde, ereignete sich laut US-Medien in Los Angeles am frühen Donnerstagmorgen (Lokalzeit).

Der Vorfall ereignete sich, als der Rapper am frühen Donnerstagmorgen einen Club in Los Angeles verliess.

Kanye West (44) wird verdächtigt, einen Fan auf offener Strasse geschlagen zu haben. Wie diverse US-Medien berichten, ist der Rapper am frühen Donnerstagmorgen (Lokalzeit) in Los Angeles in eine verbale Auseinandersetzung mit einem jungen Mann geraten, der ihn zuvor um ein Autogramm gebeten hatte. Nach einem kurzem Hin und Her soll die Situation eskaliert sein. Kanye habe den Fan geschubst und mit Schlägen am Kopf und Nacken getroffen.