Kanye West spricht erstmals über Trennung von Kim Kardashian – «Ich will, dass wir zusammen sind»

In einem Interview für den Podcast «Drink Champs» gibt er an, dass die Kinder North (8), Chicago (4), Psalm (2) und Saint (5, v.l.) sich eine «Versöhnung» wünschen.

Kanye West (44) und Kim Kardashian (41) leben zwar getrennt – er auf seiner Ranch in Wyoming, sie mit den gemeinsamen Kindern in Los Angeles. Zeit verbringen die beiden dennoch oft miteinander, vor allem, wenn es um berufliche Termine geht.

In den Augen des Rappers ist die Sache aber noch lange nicht gelaufen: Er möchte seine Noch-Ehefrau zurückgewinnen.

Seit Monaten wird spekuliert, ob Kim Kardashian und Kanye West vielleicht doch noch einmal zusammenfinden. Denn obwohl die 41-Jährige im Februar diesen Jahres die Scheidung eingereicht hat, sind die beiden regelmässig zusammen unterwegs: Kim schritt während eines Events zur Veröffentlichung des neusten Albums von Kanye im Hochzeitskleid über die Bühne , er unterstützte sie kürzlich vor Ort bei ihrem Auftritt in der Late-Night-Show «Saturday Night Live».

Nun hat sich Kanye am Wochenende erstmals persönlich zur Trennung und einer potenziellen Versöhnung geäussert. Und die Aussagen des Rappers, die er während eines Interviews für den Podcast «Drink Champs» machte, überraschen. Denn: Er scheint der Meinung zu sein, dass eine Scheidung alles andere als beschlossene Sache sei. Unverblümt sagt er: «Kim ist immer noch meine Ehefrau.» Und beharrt darauf, dass er die Scheidungspapiere «noch gar nie gesehen» habe.

Kinder wünschen sich Versöhnung

Der 44-Jährige gibt preis, dass ihm aber auch die Trennung überhaupt nicht passt. «Ich will, dass wir zusammen sind», sagt er bestimmt ins Mikrofon. Und laut Kanyes Aussage sind die vier gemeinsamen Kinder North (8), Saint (5), Chicago (4) und Psalm (2) seiner Meinung: «Meine Kinder wollen, dass ihre Eltern zusammen bleiben.»

«Sie wollen eine neue Hochzeit»

Kanye beschuldigt unter anderem die Publizistin von Kim, einer Versöhnung entgegenzuarbeiten. «Da sind so viele Leute um meine Ehefrau herum, die ihr in den Ohren hängen. Zum Beispiel die Publizistin, die immer bei ihr ist – ich traue ihr nicht», so Kanye. Aber auch die US-Medienlandschaft wolle ihn nicht glücklich sehen, erklärt der Musiker und Designer: «Sie wollen keine Versöhnung. Sie wollen eine neue Hochzeit, eine neue Episode, eine neue TV-Show.»