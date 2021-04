Trotz Scheidung - Kanye West trägt noch immer seinen Ehering

Kanye hat im April mit einer Forderung für das gemeinsame Sorgerecht ihrer vier Kinder reagiert. Ausserdem hat er all seine Telefonnummern geändert, damit Kim ihn nicht mehr erreichen kann.

Dabei entstand ein Foto von dem Musiker, auf welchem sein Ehering klar erkenntlich an seinem Finger steckt.

Am Mittwochmorgen hat Kanye West seinem Kumpel DJ Khaled einen Besuch abgestattet.

Auf dem Schwarzweiss-Bild (siehe Bildstrecke oben) sitzt Kanye mit geschlossenen Augen auf einem Stuhl und streckt die Hände in die Luft – und was funkelt da? Kanyes (alter) Ehering! Dabei hat der Rapper doch gerade erst seine Telefonnummern geändert, damit ihn seine Ex nicht mehr erreichen kann. Noch sind Kim und Kanye rechtlich gesehen Eheleute, doch eine Quelle hat gegenüber «People» erklärt, dass sie jeden Tag ohne Kanye glücklicher wirke.