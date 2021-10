Aussergewöhnlich - Kanye West überrascht mit neuer Frisur

Ein grosses Caramel Frappé, drei Chicken Tasty mit Medium French Fries und grossen Schoko-Milchshakes, eine Packung Hot Wings und sechs Barbecue-Saucen. So lautet die Bestellung, die Kanye West mit zwei Rap-Kollegen am frühen Dienstagmorgen in einer McDonald’s-Filiale in der schwedischen Kleinstadt Trollhättan aufgibt.

Dabei sorgt das Trio für Aufsehen – nebst der Tatsache, dass ein Weltstar mit seinen Freunden gerade seelenruhig in der Öffentlichkeit Fast-Food bestellt, gibt auch Kanyes Look zu reden.

Buzzcut mit Extras

Neben einigen weniger begeisterten Kommentaren («Kanye hat seine Kids mal wieder seine Haare schneiden lassen») feiern viele Followerinnen und Follower den eigenwilligen Look: «Sheesh», «sehr cool» und «Ich mag den Schnitt, Ye», so der allgemeine Tenor. Und wo wir schon beim Vornamen sind: Der lautet jetzt ganz offiziell nur noch Ye. Nach mehreren Monaten Warte- und Verhandlungszeit hat ein Gericht in Los Angeles dem Antrag des Rappers stattgegeben. Sieht also ganz so aus, als ob der Weltstar mit einem Neuanfang in den Winter startet.