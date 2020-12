Bardill empfand Kanye West als sehr gastfreundlich. «Er war sehr präsent und ist ein sehr offener Mensch. Auch beim Essen war er sehr unkompliziert», sagt er. Nach dem Essen besichtigten die Gäste aus den USA noch das Haus und spielten später zusammen ein Brettspiel. «Beim Spiel handelt es sich um eine klappbare Reiseversion von ‹Kalaha›», sagt Bardill. Der Schriftsteller kannte das Spiel jedoch nicht. «Er fragte mich: Do you want to play? Dann erklärte mir sein Freund, der auch ein Rapper aus L.A. ist, das Spiel», so Bardill.