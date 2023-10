Kanye West will Bianca Censori zu einer «besseren» Kim machen

Toxische Machtausübungen sind sehr verbreitet

Der Paartherapeut Andreas Baumann beantwortete 20 Minuten bereits in der Vergangenheit einige Fragen zu der rätselhaften Beziehung zwischen Kanye und Censori. So sagte der Expert, Wünsche in einer Beziehung zu äussern – auch über den modischen Stil des Partners oder der Partnerin –, sei absolut legitim. Sie sollten ausserdem immer in der «Ich»-Perspektive formuliert werden. «Es ist okay, dem Partner modische Anregungen oder Tipps zu geben. Jedoch kann es nicht sein, dass man das Gegenüber nach seinen Wünschen formen will», so Baumann. Kanye zeige damit, dass er seine Partnerinnen und ihre Meinung nicht ernst nehme. Solche toxischen Machtausübungen seien in Beziehungen sehr verbreitet, erklärt der 69-jährige Therapeut.