Kanye West will seinen Namen offiziell zu «Ye» ändern

Einen konkreten Auslöser für die Entscheidung erklärt Kanye in den Dokumenten, die unter anderem dem US-Magazin «People» vorliegen, nicht. Er nennt lediglich «persönliche Gründe».

Kanye Omari West (44) hat einen Antrag gestellt, um seinen Namen offiziell in «Ye» ändern zu lassen.

Der neue Name ist nicht nur eine Abkürzung für Kanye, sondern hat für den US-Amerikaner auch religiöse Bedeutung.

Kanye West (44) hat genug von seinem Namen – er will nur noch «Ye» heissen.

Der Name Kanye West könnte schon sehr bald Geschichte sein. Wenn es nach dem Rapper selbst geht, ist das jedenfalls momentan der Plan: Er will seinen vollen amtlichen Namen Kanye Omari West ablegen und sich offiziell in «Ye» umbenennen lassen. Wie das US-Magazin «People» berichtet, hat Kanye die nötigen Dokumente für die rechtsgültige Namensänderung bereits bei der zuständigen Behörde im US-Bundesstaat Kalifornien eingereicht.