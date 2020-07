Doch keine #2020Vision

Kanye West zieht seine Präsidentschaftskandidatur zurück

Weniger als zwei Wochen nach seiner Ankündigung, im November fürs Amt des US-Präsidenten zu kandidieren, steigt der Rapper aus dem Rennen ums Oval Office aus.

«Du hast meine volle Unterstützung!», twitterte Spacex- und Tesla-Chef Elon Musk (49) zu Kanyes Ankündigung. Später äusserte der Unternehmer Bedenken, weil er und Kanye «unterschiedliche Ansichten» hätten. Am Montag sagte er wiederum gegenüber Pagesix.com, dass er den Rapper nach wie vor supporten würde – «auch wenn ich denke, dass 2024 realistischer wäre als 2020».

Ehefrau Kim Kardashian (39) unterstützte ihn bei seinem Vorhaben. Jedenfalls wurde ihr Retweet samt US-Flaggen-Emoji als Support interpretiert. Der Realitystar wäre zur First Lady geworden.

Vor elf Tagen hatte Kanye West (43) via Twitter seine Kandidatur fürs US-Präsidentschaftsamt bekannt gegeben. Dazu hat er den Hashtag #2020Vision gepackt. Sein Kampagnenslogan werde «YES!» lauten, erzählte er «Forbes» später im Interview.

Musiker und Unternehmer Kanye West (43) wird nicht mehr fürs Amt des US-Präsidenten kandidieren. Dies verkündete Steve Kramer von Kanyes Kampagnenteam in der Nacht auf Mittwoch (Schweizer Zeit) gegenüber «Intelligencer» .

«Er ist raus. Alles, was wir geplant haben, muss abgesagt werden», so Kramer. Der Rapper habe bereits ein 180 Personen starkes Kampagnenteam um sich geschart gehabt.

Kanye erklärte seinen Followern gerade erst, wie sie wählen können

Er könne weder Gutes noch Schlechtes über Kanye sagen, fügte Kramer an und meinte weiter: «Jeder, der zum ersten Mal fürs Amt des US-Präsidenten kandidiert, stösst auf grosse Hindernisse.» Gemäss dem Portal hätte Kanye 132’781 Unterschriften benötigt, um nur schon auf dem Wahlzettel von Florida aufgeführt werden zu können.

Diesen Plan habe er vergangenen Donnerstag schon begraben – am selben Tag, an dem er seinen knapp 30 Millionen Twitter-Followerinnen und -Followern in einem Video gezeigt hat, wie einfach es sei, sich fürs Wählen zu registrieren: