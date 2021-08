An der dritten Release-Party für sein kommendes Album «Donda» hat Kanye einen spektakulären Stunt hingelegt: Er setzte sich von Kopf bis Fuss in Brand.

Komplett in Flammen : Kanye West zündet sich auf der Bühne an

Darum gehts An der vorletzten Release-Party für «Donda» schwebte Kanye West in der Luft – diesmal setzte sich der Rapper gar in Brand.

Kurz darauf erschien auch noch seine Ex-Frau Kim Kardashian auf der Bühne.

Die mehrfach verschobene Veröffentlichung seines zehnten Studioalbums ist nun für den 3. September geplant.

Eigentlich hätte Kanye West «Donda» Ende Juli veröffentlichen sollen. Doch noch Wochen später feilt der 44-jährige Rapper an seinem zehnten Studioalbum und testet die Songs an gigantischen Release-Partys. Donnerstag hat Ye nun bereits den dritten Event für seine mehrfach verschobene Platte veranstaltet – und sich dabei auf der Bühne über eine Minute lang komplett in Brand gesetzt.

Das Spektakel ereignet sich gegen Ende des Anlasses. Kanye sitzt dabei in einem Nachbau seines Elternhauses, das für den Abend inmitten der Sportarena Soldier Field in Chicago errichtet wurde, während er von Flammen verzehrt wird.

Als schliesslich der ganze Raum brennt, steht der Musiker in Schutzkleidung auf und verlässt das Gebäude. Noch immer von Kopf bis Fuss in loderndem Feuer, läuft Kanye draussen umher, ehe seine Crew mit Feuerlöschern herbeieilt.

Kim Kardashian im Hochzeitskleid

Und während sich die knapp 40’000 Fans in der Arena noch immer vom Stunt erholen, ereignet sich bereits der nächste verrückte Moment. Als mit «No Child Left Behind» der letzte Song des Abends spielt, spaziert Kanyes Ex-Frau Kim Kardashian (40) in einem Hochzeitskleid von Balenciaga über das Spielfeld und hält schliesslich vor Kanye an, der sie anlächelt.

Auch an den letzten beiden Release-Partys in Atlanta war der Reality-TV Star vor Ort, um Kanye zu unterstützen. So sass Kim jeweils mit den vier gemeinsamen Kindern North (8), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2) im Publikum. Was umso mehr für Spekulationen über ein Liebescomeback sorgte: Beides Mal war ihr Outfit auf das von Kanye abgestimmt.

Laut Tmz.com symbolisiert der neueste Auftritt im Hochzeitskleid jedoch nicht, dass Kimye wieder ein Paar sind. Die beiden seien nach wie vor getrennt, wollen aber «für immer eine Familie» bleiben und sich gegenseitig unterstützen.

Wo bleibt «Donda»?

Nebst Ex-Frau Kim hat Kanye zwei umstrittene Figuren aus dem Musikbiz zu sich auf die Bühne geholt: Rapper DaBaby (29), der wegen homophoben Äusserungen von mehreren Festivals gestrichen wurde sowie Grusel-Rocker Marilyn Manson (52), gegen den wegen sexueller Misshandlung ermittelt wird.

Das Veröffentlichungsdatum für «Donda» wurde so oft verschoben, dass Fans neue Angaben mit Vorsicht geniessen. Aktuell ist der Release für den 3. September angesetzt. Genau genommen hätte Kanyes zehntes Studioalbum sogar bereits vor einem Jahr erscheinen sollen, damals lautete der geplante Titel noch «God's Country».

Fest steht: Durch das Hinausschieben der Veröffentlichung kreiert der Rapper nicht nur einen Hype um die Platte, sondern verdient auch einen Haufen Geld. Laut «Billboard» hat Kanye allein mit den ersten beiden Release-Partys umgerechnet rund 12 Millionen Franken verdient.