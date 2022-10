Washington : Kanye West zurück auf Twitter – Trump hat Freude an Übernahme durch Musk

Donald Trump freuts besonders. Er sagt: ««Ich bin sehr froh, dass Twitter jetzt in vernünftigen Händen ist und nicht mehr von linksradikalen Spinnern und Verrückten geführt wird.»

Musk kaufte die Online-Plattform am Donnerstag für 44 Milliarden Dollar (rund 44 Milliarden Euro) und feuerte laut Medienberichten umgehend Twitter-Chef Parag Agrawal und weitere wichtige Führungskräfte. Rechte Politiker begrüssten am Freitag die Übernahme – unter ihnen der Anfang 2021 von Twitter verbannte Ex-US-Präsident Donald Trump.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich nun auch zur Twitter-Übernahme durch den Tech-Milliardär Elon Musk erfreut gezeigt. «Ich bin sehr froh, dass Twitter jetzt in vernünftigen Händen ist und nicht mehr von linksradikalen Spinnern und Verrückten geführt wird, die unser Land wirklich hassen», schrieb Trump auf der von ihm mitgegründeten Social-Media-Plattfrom «Truth Social» am Freitag. Twitter müsse nun hart daran arbeiten, sich von all den Bots und gefälschten Konten zu befreien, die dem Online-Dienst geschadet hätten. «Es wird viel kleiner sein, aber besser», schrieb Trump.