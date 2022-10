Nach «White Life Matters»-Skandal : Kanye Wests Deal mit Adidas steht vor dem Aus

Die Kollaboration zwischen «Yeezy»-Kooperation und Adidas steht auf der Kippe. Die Ankündigung des Markenriesen kommt kurz nach Kanyes Mode-Skandal an der Fashion Week in Paris.

Sneaker- und Bekleidungshersteller Adidas distanziert sich von seinem Partner Kanye West (45). «Nach wiederholten Bemühungen, die Situation privat zu lösen, haben wir die Entscheidung getroffen, die Partnerschaft auf den Prüfstand zu stellen. Wir werden das aktuelle Produkt während dieser Zeit weiterhin gemeinsam verwalten», teilte das Unternehmen in einer Erklärung am Donnerstag mit. «Eine erfolgreiche Partnerschaft beruht auf gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Werten.»

Wie das «Handelsblatt» schreibt, kam es in der Vergangenheit wiederholt zu Anschuldigungen seitens des US-Rappers. Unter anderem warf der 45-Jährige Adidas vor, seine «Yeezy»-Schuhe kopiert und für eigene Modelle verwendet zu haben. Er habe auch mehr Einfluss im Unternehmen gefordert. Seit 2015 designt West Schuhe und Kleidung unter der Marke «Yeezy», was Adidas in seinen besten Jahren Umsätze in Milliardenhöhe in die Kasse spülte.