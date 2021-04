Rekordsumme : Kanye Wests Ur-Yeezys für 1,8 Millionen Dollar versteigert

US-Musiker Kanye West hatte sie bei der Grammy-Verleihung 2008 getragen, jetzt wurden der Prototyp seines Erfolgslabels Yeezy für 1,8 Millionen Dollar versteigert.

Verkauft wurden sie in einer von Designer Mark Smith verzierten Holz-Box.

Für einen Rekordpreis von 1,8 Millionen Dollar ist ein von US-Rapper Kanye West mitentworfenes und getragenes Paar Sportschuhe verkauft worden. Die Online-Investitionsplattform Rares zahlte umgerechnet 1,5 Millionen Euro für den Prototypen des Sneakers Nike Air Yeezy 1, wie das Auktionshaus Sotheby’s am Montag mitteilte. Damit wurde der bisherige Rekordpreis für ein Paar Sportschuhe – 615.000 Dollar für Basketballschuhe von NBA-Legende Michael Jordan – um das Dreifache übertroffen.

Die Marke Yeezy erzielt Riesenumsätze

Die Sneakers kamen 2009 in limitierter Auflage in den Handel, der Nachfolger Nike Air Yeezy 2 im Jahr 2012. Dann beendete West die Zusammenarbeit mit dem US-Sportartikel-Giganten. Der Rapper war der Auffassung, nicht ausreichend an den Einnahmen beteiligt zu werden – und wechselte zum deutschen Nike-Konkurrenten Adidas.