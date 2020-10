Das gefällt Ye aber ganz und gar nicht. Sein Wahlkampfteam stellt umgehend klar, dass er Präsident werden will. Auch er selber äussert sich und sagt, er seine ohne sein Wissen auf die Liste gesetzt worden.

Auf dem Wahlzettel in Kalifornien wurde Kanye West (43) von der American Independent Party als Kandidat für das Amt des Vize-Präsidenten aufgeführt. Wie TMZ.com berichtet, passt das dem Musiker aber offenbar gar nicht.

Das Wahlkampfteam von Ye hat kurzum ein Statement an die kalifornische Bevölkerung versendet, in dem es die Wähler wissen lässt, dass er es auf das Präsidentschaftsamt und nicht auf das Amt des Vize-Präsidenten abgesehen hat. Obwohl er mit dem vorgedruckten Wahlzettel also rein theoretisch die Chance auf den Posten als Vice President hat, fordert Kanye die Leute auf, ihn von Hand als Präsidentschaftskandidaten auf die entsprechende Linie aufzuschreiben.