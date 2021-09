Bundestagswahl am Sonntag - Kanzler-Kandidierende treffen sich ein letztes Mal zur TV-Debatte

In einer letzten TV-Debatte treffen die Kandidierenden am Donnerstag aufeinander.

Am kommenden Sonntag ist Bundestagswahl. Dann wird entschieden, wer die Nachfolge von Angela Merkel in der Kanzlerfunktion antritt. Seit dem 22. November 2005 ist Merkel Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Am Donnerstagabend um 20.15 Uhr treffen noch einmal die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten aller sieben im Bundestag vertretenen Parteien in einer TV-Debatte aufeinander. Übertragen und veranstaltet wird die Debatte von ARD und ZDF. Neben den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) sowie Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nehmen Christian Lindner (FDP), Janine Wissler (Linke), Markus Söder (CSU) sowie Alice Weidel (AfD) an der Debatte teil.