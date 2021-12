Mauritius : Kapitän wird wegen Ölkatastrophe zu 20 Monaten Gefängnis verurteilt

Im Juli 2020 ereignete sich die grösste Ölkatastrophe in der Geschichte des Inselstaats Mauritius. Nun sind der Kapitän des Unglücksfrachters und sein Stellvertreter zu Gefängnisstrafen verurteilt worden.

1 / 4 Der Frachters MW Wakashio brach im Juli 2020 in zwei Teile. REUTERS Rund Tausend Tonnen Schweröl verschmutzen in der Folge die Gewässer vor Mauritius. REUTERS Die Katastrophe richtete grosse Umweltschäden an. REUTERS

Darum gehts Im Juli 2020 ist vor Mauritius ein Frachter auf Grund gelaufen und schliesslich in zwei Teile gebrochen.

In der Folge wurde das Meer mit rund Tausend Tonnen Schweröl verschmutzt.

Die Verantwortlichen der Schiffsbesatzung sind geständig. Sie wurden nun zu Gefängnisstrafen verurteilt.

Der Kapitän des Frachters MW Wakashio, durch den im Juli 2020 die schwerste Ölkatastrophe in der Geschichte der Insel Mauritius ausgelöst wurde, ist am Montag zu 20 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der indische Kapitän Sunil Kumar Nandeshwar sagte nach Angaben der Justizbehörden in Port Louis aus, er habe vor dem Schiffsunglück «einige Gläser getrunken» und deshalb nicht bemerkt, dass sich das Schiff so nahe an der Insel befinden könne.

Eine 20-monatige Gefängnisstrafe wegen Gefährdung der «Sicherheit der Seefahrt» wurde auch gegen Nandeshwars Stellvertreter Hitihanillage Subhoda Janendra Tilakaratna aus Sri Lanka verhängt. Das Gericht berücksichtigte, dass die beiden Beschuldigten während des Prozesses geständig waren.

Die Strafen sind schon fast abgesessen

Nach Angaben von Kushal Lobine, der den Schiffsversicherer Japan P&I vertrat, wurde den beiden Verurteilten die Reststrafe von vier Monaten Haft wegen guter Führung und der bereits 16-monatigen Untersuchungshaft erlassen. Beide Männer könnten in Kürze in in ihre Heimatländer zurückkehren, erklärte Lobine.

Das japanische Schiff war vor anderthalb Jahren auf der Fahrt von Singapur Richtung Brasilien auf ein Korallenriff im Südosten von Mauritius aufgelaufen. Rund Tausend Tonnen Schweröl liefen in das kristallklare Wasser aus. Der Kapitän sagte aus, dass an Bord des Schiffes eine Geburtstagsfeier stattgefunden habe und dass er «in geringer Menge Alkohol getrunken» habe. Das Schiffsunglück führte er darauf zurück, dass er die Anweisung gegeben habe, in die Gewässer von Mauritius einzulaufen und damit das Telefonnetz zu erreichen.



Das Wrack des Unglücksschiffs brach in zwei Teile. Der grössere Teil befindet sich inzwischen 15 Kilometer vor der Küste der Insel. Die Bergung des Hecks, das noch immer an dem Riff festhängt, musste mehrfach wegen schlechter Wetterbedingungen unterbrochen werden.

Mauritius ist auf das Meer angewiesen

Mauritius ist auf seine Gewässer angewiesen – für die Ernährung der Bevölkerung und für den Tourismus. Zu der Insel gehören einige der schönsten Korallenriffe der Erde, darunter das bei Experten und Expertinnen bekannte Riff Blue Bay und die Pointe d’Esny mit ihren Mangroven. An der Beseitigung der Ölverschmutzung hatten sich tausende Einwohner und Einwohnerinnen von Mauritius beteiligt.

Der Minister für Fischerei, Sudheer Maudhoo, teilte am Sonntag mit, dass mehreren Hundert Beschäftigten des Fischereisektors umgerechnet jeweils rund 2360 Franken Entschädigung gezahlt werden solle.

