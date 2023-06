Aarau: Kapo Aargau will Gästefans bei Risikospielen per Video überwachen

Bei der An- und Abmarschroute der Gästefans werden Videokameras angebracht.

Gästefans sollen im Kanton Aargau in Zukunft per Video überwacht werden.

Das ist passiert

Das sagt die Polizei dazu

Wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilt, bestehen bei Ordnungsdiensteinsätzen im Zusammenhang mit Hochrisikospielen des FC Aarau Sicherheitsrisiken. Schwere Straftaten wie Körperverletzungen, Raufhandel, Angriffe, Landfriedensbruch, Gewalt und Drohung gegen Beamte oder Widerhandlungen gegen das Sprengstoffgesetz seien keine Ausnahme. «Diese Einsätze binden polizeiliche Ressourcen, welche damit an anderen Orten fehlen», so die Kapo Aargau.