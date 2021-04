Deliktsgut im Wert von 140'000 Fr. : Kapo Bern erwischt Diebesbande in flagranti – nach 48 Einbrüchen

Die Kapo Bern konnte drei mutmassliche Täter identifizieren, die für 48 Einbrüche verantwortlich sein sollen. Dabei haben die Diebe Deliktsgut im Wert von knapp 140'000 Franken entwendet.

Die Polizei konnte die Männer bei einem Einbruch in Meinisberg BE stellen.

Der Kantonspolizei Bern gelang es am 20. Oktober eine Einbruchsserie einer Diebesbande zu stoppen. Die Einsatzkräfte erwischten die drei Männer in flagranti, nach dem diese in Meinisberg BE einen Einbruch begangen haben. Die Bande wird verdächtigt, zwischen Mai und Oktober 2020 insgesamt 48 Einbruchdiebstähle verübt zu haben – 25 davon im Kanton Bern. Die Einbrüche erfolgten vorwiegend in Kies- und Betonwerken, Baumschulen, Hallen- und Schwimmbäder, Kioske, Tankstellen, Hofläden und Golfanlagen.