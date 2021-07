Berner «Police»-Logo : Kapo Bern führt junge Modemacher in Handschellen ab – wegen Markenschutz

Für drei junge Modehersteller klickten die Handschellen, weil sie auf 50 Pullovern ein auf dem Kopf stehendes «Police»-Signet der Polizei Bern eingebaut hatten.

«Wir gingen zu Fuss Richtung Welle, als wie aus dem Nichts vor uns, hinter uns und neben uns Polizisten auftauchten», erzählt einer der Involvierten gegenüber der Zeitung «Der Bund» . Die Beteiligten wurden vor Ort durchsucht, in Handschellen gelegt und abgeführt, die Kasse wurde konfisziert. Weil das Kapo-Logo noch bis 2025 in verschiedenen Kategorien geschützt ist, wirft ihnen die Polizei einen Verstoss gegen das Markenschutzgesetz vor.

Privatklägerin führt auch Untersuchung

Die Kapo Bern tritt im Fall als Privatklägerin auf und führte auch die Untersuchung, delegiert von der Berner Staatsanwaltschaft, selber. Wie der Berner Anwalt Willi Egloff gegenüber dem «Bund» deutlich machte, hätte die Kapo aufgrund des persönlichen Interesses in der Sache in den Ausstand treten müssen. Bei der Staatsanwaltschaft sieht man dies jedoch nicht so: «Die Staatsanwaltschaft ist – jedenfalls zum Zeitpunkt des Erlasses des Strafbefehls – von keiner Ausstandsproblematik ausgegangen», so der Informationsbeauftragte Christof Scheurer. Die Beweismittel seien verwertbar gewesen.