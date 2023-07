Kapo Bern kontrolliert 2100 Fahrzeuge: So viele Bussen verteilte sie dabei

Die Messungen wurden auch am Grimselpass durchgeführt.

Wurdest du am Wochenende im Haslital im Berner Oberland geblitzt? Dann bist du nicht alleine. Wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilt, hat sie am Samstag 2098 Fahrzeuge kontrolliert. Gestützt auf die Geschwindigkeitsmessungen auf dem Susten- und Grimselpass, wurden 142 Ordnungsbussen ausgestellt. Das entspricht einer Prozentzahl von knapp sieben Prozent.