Ausbeutung in Saanen und Gstaad : Kapo Bern legt mutmasslichen Menschenhändlern das Handwerk

Drei Personen werden beschuldigt, in Saanen und Gstaad serbische Frauen ohne Arbeitsbewilligung massiv ausgebeutet und genötigt zu haben. Eine Frau befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug.

Unter anderem in Gstaad sollen serbische Reinigungskräfte unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen gelitten haben.

Die Kapo Bern hat ihre Ermittlungen im Zusammenhang mit Ausbeutung von Arbeitskräften in Saanen und Gstaad abgeschlossen.

Nach fast drei Jahren hat die Berner Kantonspolizei ihre Arbeiten im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Menschenhandels abgeschlossen. Im Januar 2020 waren in Saanen und Gstaad (Gemeinde Saanen) bei einer gezielten Aktion drei tatverdächtige Personen und sieben mutmassliche Opfer der Ausbeutung angehalten worden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten insgesamt vierzig Frauen serbischer Herkunft im Alter zwischen 29 und 53 Jahren identifiziert und ausfindig gemacht werden, schreibt die Kapo. Sie waren ebenfalls «ohne Arbeitsbewilligung vorab mit Reinigungsarbeiten oder Kinderbetreuung zu Konditionen massiv unter den branchenüblichen Mindestgehältern beschäftigt worden», heisst es in der Mitteilung.

Die Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass eine 64-jährige Serbin, eine 43-jährige Schweizerin sowie ein 71-jähriger Serbe mutmasslich seit 2013 Frauen in Serbien angeworben und ins Land geholt hatten. Dies mit dem Versprechen einer einfach zu verrichtenden, gut entlohnten Arbeit und der Aussicht auf eine Arbeitsbewilligung in der Schweiz. Die Frauen seien bis zu 17 Stunden pro Tag, teils wochenlang ohne freie Tage und zu Gehältern weit unter dem branchenüblichen Mindestlohn beschäftigt worden. Zudem seien sie «in einfachen Wohngelegenheiten mit minimalen sanitären Einrichtungen, engen Platzverhältnissen und schlechten Schlafmöglichkeiten – Matratzen am Boden, Sofaliegen oder Sonnensessel – untergebracht» gewesen.