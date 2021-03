Mehrere zehntausend Franken ergaunert : Kapo Bern lockt zwei falsche Polizisten in Falle und verhaftet sie

Die Kantonspolizei Bern konnte in Hünibach BE zwei Männer festnehmen, die sich wiederholt als Polizisten ausgaben. Auf diese Weise überredeten sie ein Frau, ihnen mehrere zehntausend Franken zu übergeben.

Die Kapo Bern konnte am 25. Februar in Hünibach BE zwei Männer festnehmen, die sich wiederholt als Polizisten ausgaben. Auf diese Weise überredeten sie eine Frau, ihnen mehrere zehntausend Franken zu übergeben. Nach mehreren Geldübergaben schöpften Personen aus dem Umfeld der Frau aus Hünibach Verdacht. Die Verwandten meldeten sich in der Folge bei der Kantonspolizei Bern, welche sofort polizeiliche Fahndungsmassnahmen einleitete. Als die Frau erneut von den «falsche Polizisten» kontaktiert wurde, wurde ein Treffpunkt ausgemacht.

Das Geld sollte die Frau dann den Abholern – denjenigen Tätern, die das Geld an sich nehmen und es dann zumindest teilweise den Hintermännern übergeben – aushändigen. «Im Zuge einer gezielten Polizeiaktion

konnten die beiden Abholer am späteren Vormittag am Domizil der Frau anlässlich der vermeintlichen Geldübergabe angehalten und festgenommen werden», so Lena Zurbuchen, Mediensprecherin der Kapo Bern. Die beiden 50- und 27-jährigen Männer wurden durch die kantonale Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte verhaftet und befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

Polizei warnt vor fieser Masche

Im Zusammenhang mit der Festnahme macht die Kantonspolizei Bern auf das zentrale Merkmal des Betrugs aufmerksam: «Wenn ein vermeintlicher Polizist oder eine Polizistin am Telefon Ihr Geld oder Ihre Wertsachen will, dann ist es ein Betrug!», schreibt die Kapo in der Medienmitteilung. Die echte Polizei würde nie grössere Bargeldsummen oder Wertsachen verlangen. «Die Betrüger verändern ihr Vorgehen zudem laufend. So wurde in jüngerer Vergangenheit vermehrt festgestellt, dass die Täter nun ihre Opfer teilweise auffordern, auf ihrem PC ein Programm zu installieren, um sich so Zugang zu sensiblen Daten zu verschaffen», steht in der Medienmitteilung weiter.