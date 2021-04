24 Einbrüche : Kapo Bern stoppt Einbruchsserie von 27-Jährigem

Bei einer Personenkontrolle stellte die Kapo Bern einen mutmasslichen Einbrecher. Der 27-Jährige soll für 24 Einbrüche in der Region verantwortlich sein. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Mann wurde im Januar in Biel für eine Personenkontrolle angehalten und aufgrund fehlender Ausweispapiere für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. So kam ihm die Kapo auf die Schliche.

Der Kantonspolizei Bern ist es gelungen, eine Einbruchsserie zu klären. Diese wurde vorwiegend im zweiten Halbjahr 2020 in den Regionen Emmental, Seeland und Berner Jura durch einen 27-Jährigen verübt. Der Mann wurde im Januar in Biel für eine Personenkontrolle angehalten und aufgrund fehlender Ausweispapiere für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. In deren Rahmen ergab sich der Verdacht, dass der Mann mit mehreren Diebstahlsdelikten in Verbindung stehen könnte. Er wurde vorläufig festgenommen.