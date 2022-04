Biel: Kapo Bern zeigt 14 Autoposer an

Die Kantonspolizei Bern zeigte 14 Autoposerinnen und Autoposer an.

Am Karfreitag führte die Kantonspolizei Bern im Grossraum Biel gezielte Verkehrskontrollen durch, wie sie am Samstagabend mitteilt. Insgesamt wurden an verschiedenen Standorten 29 Autoposer-Fahrzeuge für nähere Kontrollen angehalten. Sie waren beispielsweise durch Aufheulenlassen des Motors oder durch starkes Beschleunigen aufgefallen.