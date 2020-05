tödlicher polizeieinsatz

Kapo findet Schusswaffe im Haus des getöteten Adelbodners

Am Donnerstag wurde ein Mann bei einem Polizeieinsatz durch Berner Polizisten angeschossen und tödlich verletzt. Nun vermeldet die Polizei, dass der Mann eine Schusswaffe hatte.

Der Kantonspolizei Bern wurde am Donnerstag gemeldet, dass ein 44-jähriger Mann in seiner Wohnung in Adelboden aufgebracht wirke, laut geworden sei und drohte, sich selbst etwas anzutun. Die ausgerückten Polizisten der Kapo Bern mussten davon ausgehen, dass der Mann bewaffnet sein dürfte. Nach erfolglosen Kontaktaufnahmen wurde die Wohnung des Mannes von Spezialisten gestürmt.

«Dabei kam es in einem Zimmer zu einer Situation mit akuter Bedrohung, worauf die Dienstwaffe eingesetzt und der Mann in der Folge tödlich getroffen wurde», heisst es in der Medienmitteilung der Kapo Bern. Der Fall wird derzeit von der Kantonspolizei Zürich untersucht. Am Montag gab die Kapo Bern bekannt, dass in der Wohnung des Verstorbenen eine Schusswaffe sichergestellt wurde.