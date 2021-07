A6 bei Schönbühl BE : Kapo rettet sechs Küken auf Autobahn – Entenmutter tot

Sechs Entenjunge haben am Mittwoch ihre Mutter verloren. Das Familienoberhaupt starb bei der Überquerung der Autobahn.

Eine Entenfamilie, die offenbar vor der starken Strömung geflüchtet war, wollte am Mittwochmorgen die A6 zwischen Schönbühl und Münchenbuchsee überqueren. Die Entenmutter wurde dabei überfahren. Die sechs Küken überlebten das riskante Unterfangen und konnten sich auf dem Grasstreifen zwischen den Leitplanken in Sicherheit bringen, wie der Instagram-Story der Berner Kantonspolizei zu entnehmen ist. Eine Patrouille brachte sie in die Tierstation, von wo sie schliesslich an die Vogelwarte übergeben wurden.