Keine Bewilligung für Spurabbau an der Bellerivestrasse

Das ist passiert

Die Stadt beabsichtigte, den Spurabbau durch Ummarkierungen und bauliche Anpassungen – unter anderem die Einrichtung einer Rampe, Trottoirabsenkungen, die Aufhebung und Änderung von Mittelinseln, die Verbreiterungen und Umnutzungen der Bankette – umzusetzen, ohne Erlass einer Verfügung und ohne Beschwerdemöglichkeiten, also ohne die Gewährung des rechtlichen Gehörs, von betroffenen Personen.

So reagiert die Kantonspolizei

Wie die Kapo Zürich am Donnerstag mitteilt, hat sie in ihrer Verfügung an die Stadt Zürich «ausführlich» begründet, dass der Verkehrsversuch Bellerivestrasse unter den gegebenen Voraussetzungen sowohl aus rechtlicher als auch aus fachlicher Sicht nicht bewilligungsfähig ist.