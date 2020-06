vor 19min

Tierischer Einsatz

Kapo Solothurn trägt ausgebüxte Schäfli zurück zum Stall

Drei junge Schafe sind am Wochenende in Subingen SO aus ihrem Gehege ausgebrochen. Dies führte zu einem Polizeieinsatz. Die Kapo trug die Tiere zum Stall zurück.

1 / 5 Die Schafe wurden von der Kapo Solothurn zurück zum Stall getragen. Instagram/@kaposolothurn Der erste Versuch, die Tiere mittels Absperrband zum Stall zu führen, scheiterte. Instagram/@kaposolothurn Der Einsatz erfolgte im solothurnischen Subingen. Google Maps

Darum gehts Die Kantonspolizei Solothurn kümmerte sich am Wochenende um drei junge Schafe, die aus ihrem Gehege ausgebrochen waren.

Die Tiere waren in den umliegenden Gärten mit Fressen beschäftigt.

Die Polizei trug die ausgebüxten Schafe kurzerhand nach Hause.

Erst vor zwei Wochen hatte es die Kapo Solothurn mit einem ähnlichen Fall zu tun.

«Auswärtsessen ist auch in der Tierwelt gefragt», schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einem Beitrag auf Instagram. Die Polizisten mussten am Wochenende nach Subingen SO ausrücken: Drei junge Schafe waren dort aus ihrem Gehege ausgerissen und verköstigten sich in den umliegenden Gärten an diversen Pflanzen. Zuerst probierte die Polizei die Tiere mit Hilfe eines Absperrbandes zurück in ihr Gehege zu führen. Der Versuch scheiterte jedoch. Deswegen musste Hand angelegt werden: Die Kapo trug die ausgebüxten Schafe kurzerhand zurück nach Hause.

Erfahrung mit ausgerissenen Tieren

Schon vor zwei Wochen war die Kapo Solothurn zu einem tierischen Einsatz ausgerückt. Am 26. Mai gelang es 13 Rindern, aus ihrer Weide auszubrechen. Die vergnügten Tiere liefen bei Oensingen der Autobahn entlang und assen sich auf einem Spinatfeld satt. Auch hier setzte die Polizei auf Absperrband. In diesem Fall funktionierte dies tadellos, die Tiere konnten rasch einfangen werden. «Als sich die Tiere beruhigt hatten, wurden sie anschliessend sicher nach Hause gebracht», kommunizierte die Kapo Solothurn via Instagram.