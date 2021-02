In Marly FR kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einer Verfolgungsjagd zwischen Polizisten und zwei Minderjährigen.

In der Nacht auf Mittwoch, gegen 3:00 Uhr, entzogen sich in Marly FR zwei Insassen eines Fahrzeuges einer Polizeikontrolle. Statt anzuhalten drückte der Fahrer aufs Gas. Jedoch ohne Erfolg – sie wurden später von der Kapo Freiburg gestoppt. Wie die Kantonspolizei mitteilt, waren die Insassen noch minderjährig. Der 15-jährige Lenker sass ohne gültigen Führerausweis am Steuer. Später stellte sich zudem heraus, dass der 16-jährige Beifahrer in derselben Nacht das Auto in der Region Freiburg gestohlen hatte.