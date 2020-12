Patrick Walker aus Schattdorf fand am Strassenrand eine Wärmebildkamera plus Nachtsichtgerät der Kapo Uri im Wert von rund 10’000 Franken.

Mit einer WhatsApp-Nachricht wendete sich der ehrliche Finder Patrick Walker Mitte Dezember an den Kommandanten der Kantonspolizei Uri, Reto Pfister. Darin heisst es: «Vermissen Ihre Mitarbeiter einen Gegenstand?» Das Interesse von Pfister war geweckt. Es folgte ein Bild der Töchter von Walker, die eine Wärmebildkamera in den Händen hielten. Darauf zu sehen war ein Aufkleber mit der Aufschrift «Kantonspolizei Uri».

Geräte sollen rund 10’000 Franken wert sein

Dem Finder fiel unterdessen auf, dass sich in der Tasche ein weiteres Gerät band: ein Nachtsichtgerät. Eine Internetrecherche habe gezeigt, dass die Geräte bei der Neuanschaffung rund 10’000 Franken gekostet haben dürften. Dementsprechend rechnete der Finder mit einem Finderlohn. Als am nächsten Tag die beiden Polizisten vorbeikamen, hatten diese zwei Teddybären in Polizeiuniform und Sackmesser für die beiden Töchter dabei.

Der Familienvater hatte mit etwas mehr Dankbarkeit gerechnet, wie er gegenüber der «Urner Zeitung» sagte. So hatte er bereits eine Spende in Höhe von 500 Franken an die Sterbebegleithilfe in Uri, da er den erhofften Finderlohn weitergeben wollte. Und: «Ich war enttäuscht, wie die Polizisten mit den Gegenständen umgingen, die den Steuerzahler 10'000 Franken kosten», so Walker.