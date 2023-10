Kappel: Frau fährt Kind (7) an und lässt es einfach zurück

Kantonspolizei SO

Der Vorfall ereignete sich auf der Mittelgäustrasse in Kappel SO.

Eine Frau hat am Montag in Kappel SO ein 7-jähriges Kind angefahren. Wie die Polizei Kanton Solothurn mitteilt, beabsichtigte der Bub, die Mittelgäustrasse zu überqueren. Er wurde bei der Kollision leicht verletzt und danach zur ärztlichen Kontrolle ins Spital gebracht.