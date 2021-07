Grosse Erschöpfung - Kaputtes Pflegepersonal hat Angst, in neuer Corona-Welle unterzugehen

Die Pflegeinitiative

Die Initiative «Für eine starke Pflege» kommt am 28. November vors Volk. Sie fordert als erstes Ziel, dass genügend Pflegefachpersonen ausgebildet werden. Laut den Initiantinnen und Initianten werden aktuell nur rund 43 Prozent des eigentlichen Bedarfs an Pflegefachpersonen ausgebildet, sodass bis ins Jahr 2030 65’000 Pflegende fehlen. Als zweites Ziel wird die Sicherung der Pflegequalität gefordert. Es brauche genügend Pflegefachpersonen auf den Stationen, was zu weniger Komplikationen, Kosten und Erschöpfung bei den Pflegenden führe. Das dritte Ziel sind faire Arbeitsbedingungen. Eine verlässliche Zeit- und Dienstplanung, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und fairere Entlohnung bezeichnet die Initiative nur als einige der wichtigsten Forderungen.