Midterms: Wer ist der 2-Meter-Hüne John Fetterman?

Kapuzenpulli, Tattoos, Glatze : 2-Meter-Hüne siegt in Pennsylvania – wer ist John Fetterman?

Autounfall des besten Freundes änderte sein Leben

Fetterman wuchs in einem wohlhabenden Vorort von New York auf. Seine Eltern waren konservative Republikaner. Ursprünglich wollte er nach dem College die Versicherungsfirma seines Vaters übernehmen. Ein Autounfall seines besten Freundes prägte schliesslich sein Leben und seine berufliche Laufbahn. Er schloss sich nach dem Tod seines besten Freundes «Big Brothers Big Sisters of America» an. Die Mission der Non-Profit-Organisation ist es, Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern im Alter von fünf Jahren bis zum jungen Erwachsenenalter aufzubauen.



Fetterman kümmerte sich um einen Achtjährigen aus New Haven. Der Vater des Jungen war an Aids gestorben und seine Mutter lag im Sterben. Bevor sie starb, versprach der Politiker, dass er sich weiterhin um ihren Sohn kümmern und dafür sorgen würde, dass er das College abschliesst. In den 90er-Jahren trat er ausserdem der Organisation «AmeriCorps» bei und unterrichtete dadurch in Pittsburgh Jugendliche, die ihren Abschluss nachholen wollten. Fetterman selbst besitzt diverse Abschlüsse.