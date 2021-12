Karabach-Fans spammen vor finaler Partie Insta-Seite des FC Basel zu

Im Hinspiel spielten die Basler in Baku 0:0. Auch dank Goalie Heinz Lindner. SRF

Darum gehts Am Donnerstagabend empfängt Basel Aserbaidschan-Meister Karabach Agdam.

Der FCB darf nicht verlieren, wenn er in der Conference-League-Gruppe Erster bleiben will.

Karabach-Fans meutern derweil die FCB-Insta-Seite.

«Es ist ein Gegner, der bei uns in der Schweiz um den Titel mitspielen würde. Es wird ein ganz schwieriges Spiel am Donnerstag.» Das meint FCB-Trainer Patrick Rahmen vor dem letzten Gruppenspiel in der Conference League (21 Uhr, live bei uns im Ticker) gegen den zehnfachen Aserbaidschan-Meister Karabach Agdam. Der 52-Jährige lobt den Club in den höchsten Tönen: «Beim 0:0-Hinspiel hat man gesehen, dass Karabach ein Gegner auf Augenhöhe ist, wir werden eine Super-Leistung bringen müssen.»

Ob der Trainer den Gegner mit diesen Worten einlullen will? Gut möglich. Denn das Spiel ist wichtig für die Basler. Zwar liegt der FCB in der Conference-League-Gruppe H derzeit auf Platz eins, doch bei einer Niederlage wäre Karabach neuer Spitzenreiter. Die Folge: Die Basler kämen nicht direkt in die Achtelfinals, müssten den Umweg über die Sechzehntelfinals nehmen. Und in diesen würden mit den Drittplatzierten der Europa League Top-Gegner warten. Stand Mittwochabend: Napoli, Marseille oder Fenerbahce Istanbul. Das weiss auch Rahmen: «Mir ist es wichtig, direkt in die Achtelfinals zu kommen. Das ist unser Anspruch, das entspricht unserer Qualität.»

71 Millionen Franken gegen 13 Millionen

Und wenn man die Fakten betrachtet, ist der FCB auch klar besser. Zwar hat Karabach nach 20 Spielen 45 Punkte in der aserbaidschanischen Fussballmeisterschaft und liegt damit auf Platz eins mit acht Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Und ja, der Aserbaidschan-Meister ist in Europa kein ganz unbeschriebenes Blatt, spielte bereits sechsmal in der Europa League und 2017/18 sogar in der Champions League.

Aber nun das grosse Aber: Laut transfermarkt.ch hat der Club einen Marktwert von rund 13 Millionen Franken. Linksaussen Abdellah Zoubir, ein 31-jähriger Franzose, ist mit 1.3 Millionen Franken der teuerste Spieler. Zum Vergleich: Der FCB hat einen Marktwert von 71 Millionen Franken, der teuerste Spieler ist mit 16 Millionen Franken Brasilien-Nationalspieler Cabral.

1 / 5 Dutzende Karabach-Fans spamen die Instagram-Seite des FC Basel zu. Instagram Sie schicken die Aserbaidschan-Flagge oder schreiben den Club-Namen. Instagram Patrick Rahmen will gewinnen und direkt in die Achtelfinals der Conference League. freshfocus

«Dich haben die Aserbaidschan-Kommentare auch genervt?»

Für das Spiel im Joggeli werden etwas mehr als 10’000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Eine kleine Zahl, wenn man bedenkt, dass es die bisher wichtigste Partie in der Conference League ist. «Das Spiel hätte mehr Fans verdient, aber das müssen wir akzeptieren», meint Rahmen. Er will den Kopf aber nicht in den Sand stecken und ergänzt: «Wenn uns aber die 10’000 total unterstützen, wird es trotzdem super werden.» Auch Mittelfeld-Star Pajtim Kasami ist von der kleinen Zuschauerzahl ein bisschen enttäuscht. «Es ist eine späte Anspielzeit und es ist auch nicht gerade warm draussen», ist seine Erklärung und lacht.

Immerhin: Die Basler können vor dem eigenen Publikum spielen. Denn vor den heissblütigen Aserbaidschan-Fans wäre es wohl unangenehm geworden. Da kaum einer von ihnen die Mannschaft in Basel unterstützen kann, haben sie sich zu einer anderen Form der Unterstützung entschieden. Sie spamen die Insta-Seite des FC Basel zu. Unter den letzten Posts der Basler finden sich hunderte Kommentare von Karabach-Fans.

Viele schreiben einfach nur die Aserbaidschan-Flagge, andere schreiben mit Grossbuchstaben den Vereinsnamen. Wieder andere foppen die Basler mit Sprüchen wie: «Und ihr denkt, ihr unterstützt einen grossen Verein?» Das Ganze fing etwa vor einer Woche an und gipfelte darin, dass das Social-Media-Team des FCB sogar mit einem Insta-Post reagierte. Unter Screenshots von mehreren Kommentaren schrieb der FCB: «Dich haben die Aserbaidschan-Kommentare auch genervt? Unterstütze uns am Donnerstag beim Finalspiel im Stadion!»