Karam aus Altstetten Zürich ist zu Hause

Professionelle Hilfe herbeigezogen

Die unmittelbare Suche nach dem Hund blieb aber erfolglos. In der Not entschied sich Selin, in einem Hotel in Unteriberg zu übernachten, um am darauffolgenden Tag weiter nach ihrem Hund zu suchen. Als sie am nächsten Morgen vor der Unterkunft stand und sich auf die Suche machte, wurde sie von mehreren Personen auf ihren Hund angesprochen. Ohne lange zu zögern, haben sich drei Frauen bereit erklärt, Selin zu unterstützen. «Ich bin ihnen und der Frau, die mich anfangs informierte, den Hund in Unteriberg gesehen zu haben, extrem dankbar.»