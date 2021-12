Zunzgen BL – Karambolage auf der A2 sorgt für vier Verletzte

Am Donnerstagnachmittag kam es kurz nach 13.30 Uhr auf der Autobahn A2 Richtung Basel zu einem Verkehrsunfall und einem Folgeunfall. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Baselland kam es kurz vor dem Ebenraintunnel zu einer seitlichen Kollision zwischen zwei Autos. In der Folge prallte ein Fahrzeug in die Betonmauer am rechten Autobahnrand, schleuderte nach links quer über die Strasse und krachte frontal in die Mittelleitplanke. Dabei wurden der Fahrer und die Mitfahrerin verletzt. Sie mussten durch die Sanität ins Spital gebracht werden.