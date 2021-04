Vatikan : Karfreitags-Feier auf nahezu menschenleerem Petersplatz

Zum zweiten Mal im Folge hat der Papst die traditionelle Kreuzwegsprozession ohne Tausende Gläubige zelebrieren müssen. Auch das restliche Oster-Programm findet wegen der Pandemie nur reduziert statt.

Papst Franziskus hat die traditionelle Kreuzwegprozession am Karfreitag wegen der Corona-Pandemiezum zweiten Mal auf dem weitgehend leeren Petersplatz im Vatikan begangen. Nur rund 200 Gläubige, Kardinäle und Kinder nahmen an der Zeremonie teil. Normalerweise findet die Prozession vor Tausenden Gläubigen am Kolosseum in Rom statt.